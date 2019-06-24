جريصاتي عرض التطورات الاقليمية مع السفير المصري وعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مع رئيسة مكتب الدفاع فيها

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استقبل وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قبل ظهر اليوم السفير المصري نزيه النجاري، وعرض معه عدداً من المواضيع المتعلقة بالتطورات الاقليمية والدولية، لاسيما ما يتعلق منها بــ "صفقة القرن" ومؤتمر المنامة، وموقف الرئيس المصري من هذه الصفقة والذي تم التعبير عنه في اكثر من مناسبة.



كما استقبل الوزير جريصاتي رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان السيدة دوروتي لو فرابور دو هيلين Dorothée Le Fraper du Hellen، يرافقها مدير مكتب الدفاع في بيروت امين أشقان. وتناول اللقاء شؤون المحكمة ومهام مكتب الدفاع لاسيما في ظل التأخير الحاصل في عملها وحصة لبنان في ميزانيتها. كما تم استعراض ما تحقق على هذا الصعيد واستشراف آجال المحكمة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية.