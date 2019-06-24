رئيس الجمهورية لمجموعة العمل الأميركية لدراسة الوضع في سوريا: على الامم المتحدة تقديم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية لتشجيعهم على العودة

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الرئيس عون عرض التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الاكبر لمنظمة مالطا إلى لبنان

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد " مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الاميركي دراسة الوضع في سوريا" الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يأخذ وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، لاسيما وان موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة. وشدد على ان لبنان الذي قدم كل التسهيلات الانسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى ان المناطق السورية باستثناء محافظة ادلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار ما يسهل عودة من نزح من اهلها اليها، وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في اعمار بلدهم.

واكد الرئيس عون ردا على اسئلة اعضاء الوفد، على ان لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات.

وشدد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 مركزا على التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية. وشكر رئيس الجمهورية الولايات المتحدة الاميركية على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني في مجالي التدريب والتجهيز، لاسيما خلال فترة مواجهة الارهابيين في الجرود على الحدود اللبنانية السورية.

وكان رئيس المجموعة السفير فيديريك هوف شكر الرئيس عون على استقباله عارضا لمهمة المجموعة المؤلفة من اعضاء اختارهم الكونغرس الاميركي مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مهمتهم تقديم توصيات بشأن الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية الاميركية، لافتا الى ان المجموعة سوف ترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريرا حول الافكار والمواقف والاقتراحات لحل الازمة السورية وتداعياتها. وتضم المجموعة الى السفير هوف السيدات دانا سترول ومارا كرلين ومنى يعقوبيان والباحثان فانس سرشوك وكريستوفر تاتل.

سفير منظمة فرسان مالطا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون، سفير منظمة مالطا ذات السيادة برتران بوزانسونو يرافقه رئيس الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا السيد مروان الصحناوي والمستشار في سفارة المنظمة في بيروت السيد فرنسوا ابي صعب، وتم خلال اللقاء عرض التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية المرتقبة الى لبنان التي سيقوم بها الامير الرئيس الاكبر لمنظمة مالطا ذات السيادة Jiacomo Dalla Torre Del Tempio Di SANGUINETTO في 2 تشرين الثاني المقبل لاجراء محادثات رسمية مع المسؤولين اللبنانيين السياسيين والروحيين وتفقد مراكز المنظمة والنشاطات الصحية والانسانية التي تقوم بها. كما تطرق البحث الى عمل المنظمة وعلاقتها مع القيادات الروحية في لبنان والتعاون القائم معها في المجالات الصحية والانسانية.

الوزير السابق يعقوب الصراف

واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، اضافة الى عدد من المشاريع الانمائية التي تهم محافظة عكار في مجالات الطرق والحدود اللبنانية- السورية، ومطار رينه معوض في القليعات والجامعة اللبنانية والمستشفى العسكري. كما تناول البحث نتائج زيارة بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي الى منطقة عكار وغيرها من المواضيع السياسية الراهنة.

بلدية جل الديب

واستقبل الرئيس عون، في حضور النائب السابق نبيل نقولا، رئيس بلدية جل الديب، ريمون عطيه مع وفد من اعضاء المجلس البلدي الذين شكروا رئيس الجمهورية على الاهتمام الدائم الذي يوليه لمطالب المتن عموما وجل الديب خصوصا، ولاسيما تنفيذ الجسرين فوق الاوتوستراد الدولي لتسهيل حركة الخروج والدخول الى جل الديب والقرى المجاورة وتحقيق انسياب افضل لحركة السير في المنطقة.