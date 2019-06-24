مستصرخا ضمائر أساتذة الجامعة اللبنانية... النائب إدكار طرابلسي: لوقف الاضراب فورا وإلا على الجامعة والتربية السلام

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ناشد النائب الدكتور إدكار طرابلسي، عضو لجنة التربية النيابية، أساتذة الجامعة اللبنانية، واستصرخ ضمائرهم داعيا إياهم إلى وقف إضرابهم فورا، اليوم قبل الغد، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الجامعي، مع ما يعني عدم إتمام هذا العام من تداعيات تهدد مستقبل آلاف الطلاب ولا سيما من ينوون التخصص خارج لبنان.

وحذّر طرابلسي من أن ما يقوم به أساتذة الجامعة اللبنانية، لم يعد في مصلحتهم حتى في حال حققوا كل ما يضربون من أجله، لأن ما يقومون به رسالة أكثر منها مهنة، والعديد من مطالبهم محق، لكن من يتحمّل أن يخسر طلابنا سنتهم ومستقبلهم، وهل الاضراب حتى تحقيق جميع المطالب أكثر أهمية وفائدة من مصير أبنائنا.

وقال طرابلسي إن هذا الاضراب وما يتركه من تداعيات، سيضرب الثقة بالجامعة اللبنانية مجددا الدعوة لأساتذة الجامعة اللبنانية المضربين أن يعودوا إلى ضمائرهم، قبل فوات الأوان، وإلا فعلى العام الدراسي الحالي الويلات، وعلى الجامعة اللبنانية نجاح المؤامرات ضدها، وعلى سمعتها السلام.