برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نادي "رياضيو عكار" يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة ألفا المهندس مروان الحايك

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رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بالنائب وليد البعريني، حفل نادي "رياضيو عكار" التكريمي على شرف رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك لدعمه لنصف ماراتون عكار وذلك في مطعم غابات "أرز القموعة - فنيدق" بحضور النائب طارق المرعبي والمهندس الحايك، منسق عام عكار في تيار المستقبل خالد طه، منسق تيار العزم هيثم عزالدين، طوني عاصي عن التيار الوطني الحر، رؤساء بلديات واتحادات ومخاتير وحشد من الفاعليات.

البداية مع النشيد الوطني اللبناني ثم ريبورتاج عن نصف ماراتون عكار 2019 وقدّم الحفل ياسر شيحان.

جميل هزيم

كلمة نادي رياضيو عكار ألقاها جميل هزيم فرحّب بالحضور باسم النادي وقال: نعمل منذ 5 سنوات للشباب والرياضة في عكار وبالرغم من الصعاب وقلة الدعم من المؤسسات والمصارف إلا أننا أنجزنا نصف ماراتون عكار السنة الماضية والسموات القبل وذلك بتوفيق الله ودعمكم ووقوفكم معنا وبفضل أعضاء النادي الذين يعملون بإخلاص لخدمة الرياضة في عكار.

وشدد على أن "الإتحاد اللبناني لألعاب القوى يعطي نصف ماراتون عكار تصنيف جيد وهذا شرف لنا جميعاً. علينا أن يسعى كل منا إلى ما هو جميل وجمع الناس على المحبة".

الحايك

رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام المهندس مروان الحايك تحدّث عن مسيرته المهنية والعملية وقال:فخور بوجودي أمامكم على هذه الأرض التي تنبع كرامة وشهامة. هذا الشعب العنيد والشامخ كأرز جبال القموعة وإن وقوفي هنا يحملني مسؤولية بأن أكون على قدر المسؤولية. ووجه تحية لنادي رياضيو عكار الذين رفعوا شعار السنة الماضية نركض لأجل بيئة نظيفة. أنا أفتخر أنني استغليت وجودي في شركة ألفا لخدمة عكار وهذه ليست تهمة فعندما استلمت في 2010 كانت هناك 24 محطة اليوم سنختم السنة على 115 محطة وأهم 3 محطات في عكار والأهم هنا في فنيدق.

وتابع "نحن داعمون لكل أنواع الرياضة في لبنان وكان لنا في عكار مساهمات عديدة وبالأخص مع نادي رياضيو عكار عبر الماراتون ونشاطات أخرى ترفيهية تثقيفية. وتوجه بالشكر إلى نادي رياضيو عكار على تكريمه وشكر النائب وليد البعريني على تلقفه للفكرة برعاية الرئيس سعد الحريري. سنبقى نعمل ليل نهار من أجل رفع الحرمان عن عكار".

البعريني

ممثل الرئيس سعد الحريري راعي الحفل النائب وليد البعريني قال: شرّفني دولة الرئيس سعد الحريري بتمثيله بين أهلي وأهله وقال: هذه فرصة لنقدم الشكر لشركة ألفا من خلاله لتقديمه الدعم لنصف ماراتون عكار والأنشطة الرياضية في عكّار. ونوه بنادي رياضيو عكار لتنظيمه النشاطات الهادفة والمميزة.

ودعا البعريني المؤسسات والمصالح الموجودة في عكار ورجال الأعمال إلى دعم ورعاية الأنشطة في عكّار لأنه سيعود بالفائدة على أهالي عكار وعلى الشركات والمؤسسات نفسها. فأهل عكار ليسوا درجة عاشرة هم درجة أولى وعليهم معاملته بهذه الصفة.

وأكد الحرص "على الشراكة الحقيقية وأن تأخذ الطوائف حقوقها كما تؤدي واجباتها حتى لا يشعر أحد بالإحباط. فالرئيس سعد الحريري أعاد تصويب الأمور لما غلّب البعض مصلحته الحزبية الفئوية على المصالح الوطنية. على الجميع حمل هذا الخطاب وملاقاتنا إلى نصف الطريق لأن الخطاب الفئوي لا يجلب إلا المشاكل على البلد"

عائشة

وقال رئيس نادي رياضيو عكار المختار عمر عائشة "أتقدم باسمي واسم زملائي في النادي نتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من وقف إلى جانبنا وعلى رأسهم دولة الرئيس سعد الحريري على دعمه المادي والمعنوي وإلى شركة ألفا على رأسها الأستاذ مروان الحايك وكل المؤسسات والبلديات والإتحادات التي وقفت مع الماراتون ودعمته".

دروع

وفي الختام قدم النادي درعاً إلى دولة الرئيس سعد الحريري تسلّمه ممثله النائب وليد البعريني ودرعاً آخر إلى الحايك وأقيمت مأدبة غداء للمناسبة.