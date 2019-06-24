هكذا وقع "إبليس" في الكمين

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بعد توافر معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان حول مكان تواجد أحد ابرز المروجين في محلّة الرميلة -الشوف، والمعروف بـ"ابليس"، قامت قوة من هذه الأخيرة بنصب كمين محكم في المحلّة المذكورة، بتاريخ 22/6/2019، من خلال التنسيق بين المكتب والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، أدّى الى توقيف المشتبه به، إضافةً إلى توقيف مروجّ آخر، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن سيارة نوع "تويوتا أفانزا" تحمل لوحة عمومية، وهما: م. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، فلسطيني) ملقب "إبليس" و خ. ح. (مواليد عام ١٩٨٥، سوري) ملقب "روني".

وضبطت معهما/١٦٠/ كيسا تحتوي على كوكايين وباز كوكايين وكوكايين نت، وكيساً صغيراً يحتوي على حبوب مخدّرة، ومسدسَين حربيَين وذخائر ومماشط عائدة لهما.

كما اوقف المدعو: - م. م. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)، أثناء شرائه المخدرات منهما.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.