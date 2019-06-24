كنعان: قرارنا هو إقتحام الاماكن المحمية في الدولة

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في انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج، من المتوقع ان يكون هذا الاسبوع مفصلياً بالنسبة الى مشروع الموازنة الذي تستأنف لجنة المال النيابية مناقشته اليوم، حيث يُفترض ان تحسم في اجتماعاتها المقبلة مصير البنود المعلقة التي تنطوي على حساسية ضريبية، خصوصا في ما يتعلق بضريبة 2 في المئة على السلع المستوردة، وبملف المتقاعدين العسكريين. وتنتظر اللجنة الصيغة التي سيعرضها وزير المال علي حسن خليل، بعد التشاور مع الوزراء المعنيين وبعض نواب الكتل، حتى يبنى على الشيء مقتضاه، علما انّ الاتجاه السائد لدى عدد من النواب هو استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل، واعتماد الرسم النوعي بدلاً من ضريبة الاستيراد او استثناء بعض السلع منها.

وابلغ رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى «الجمهورية»، انه «ينبغي ان يتم هذا الاسبوع حسم البنود المعلقة، موضحاً انّ «قرارنا هو ان نقتحم الاماكن الدسمة والمحمية في الدولة بغية تحقيق مزيد من الوفر وايجاد موارد بديلة عن تلك التي قد تكون عرضة للالغاء كونها تصيب طبقات شعبية وحقوقاً مكتسبة»، ومشيرا الى ان وزير المال «متجاوب معنا».