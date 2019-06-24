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عناوين الصحف ليوم الأثنين 24 حزيران 2019

24
JUNE
2019
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 البناء: بولتون يطمئن تل أبيب بالوقوف معها... وبومبيو في الخليج لرفع المعنويات... وصاروخ على أبها 

فوز ساحق لمرشح المعارضة في بلدية اسطنبول... وزعامة أردوغان على المحك
برّي لكوشنر عشية مؤتمر المنامة: ملياراتكم ثلاثون فضة... و«فلسطيننا سماويّة»

 

 

اللواء: ملهاة التسوية: السيطرة على سِجالات المستقبل - الاشتراكي .. وباسيل يتوعَّد!
ترحيل مجلس الوزراء إلى الخميس.. وموقف لبناني - فلسطيني من الصفقة اليوم

 

 

الأخبار: السلطان الجريح!
قائد الجيش مرشحاً رئاسياً... من بوابتي واشنطن والرياض

 

 

النهار: الاشتراكي - المستقبل: "حرب" فهدنة قبل مراجعة العلاقة

 

 


الديار: أكثر من 13 مليار دولار أميركي سنويًا كلفة الفساد والهدر على الإقتصاد اللبناني
لبنان ليس ببلد مُفلس.. بل الفساد ينخر جسده.. وإجراءات الموازنة غير كافية للقضاء عليه
تداعيات الفساد على الإقتصاد والماليّة العامّة كبيرة والأخطر على القيم الأخلاقيّة

 

 


الجمهورية: جعجع لـ باسيل: "روق ع سمانا"

 

 


the daily star: Iran warns of conflict, Trump sees scope for deal

 

 

l'orient le jour: Le PSP exaspéré par la position jugée trop accommodante du Futur à l’égard de Bassil

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