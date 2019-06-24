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أسرار الصحف ليوم الأثنين 24 حزيران 2019

24
JUNE
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال خبراء إقليميون إنّ عقد الاجتماع الأمني الأميركي الروسي في القدس المحتلة في ظلّ تراجع القوة الأميركية و»الإسرائيلية» وتنامي الحضورة والقوة الروسيين يعني شيئاً واحداً وهو أنّ هناك تفاهماً أميركياً روسياً لا يرضي التطلعات «الإسرائيلية» يستدعي تعويض «إسرائيل» في الشكل بدلاً مما ستخسره في الجوهر، ولو كان الأمر مريحاً لـ «إسرائيل» خصوصاً في شأن سورية لكانت موسكو فضّلت عدم عقد الاجتماع ثلاثياً واكتفت باللقاءات الثنائية الأميركية الروسية والأميركية «الإسرائيلية» والروسية «الإسرائيلية»...

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أفادت تقارير خبراء عسكريين أن طائرة الإستطلاع الأميركية التي أسقطتها إيران مجهزة بمعدات ألكترونية متطورة وقادرة على توجيه الصواريخ إلى أهدافها، ويصل ثمنها إلى ١٨٠ مليون دولار!


غمز
يردد محيطون برئيس التيار الوطني بأنه مستمر بخطابه القوي «الإستفزازي» رغم إنتقادات خصومه، لأنه يحقق ما يسعى إليه، سواء بالنسبة لشد عصب جماعته، أم لجهة إبقائه في الصدارة الإعلامية!


لغز
يعتبر رئيس سابق للجامعة اللبنانية أن الجامعة الوطنية تحولت إلى مكسر عصا في الصراع بين طرفين سياسيين مشاركين في الحكومة، وعلى حساب مستقبل الآلاف من طلابها!

 

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