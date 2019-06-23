living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

... ولن تكون تايتانيك لبنانية بعد اليوم... وخِلْصِت!

23
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حتى لحظة اعداد هذه النشرة، وقبل ان يتوجه النائب السابق وليد جنبلاط الى الرفاق والمناصرين مطالبا اياهُم "بعدم الوقوع في فخ السجالات والردود العلنية"، كانت بورصة السجال التويتري بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي قد رَسَت على حوالى عشرين تغريدة متداخلة، بينها وصفْ رئيسْ الحكومة حديثْ الاشتراكي عن الوفاء بالنكتة...عدا الردود والتعليقات، اضافة الى اكثر من like، ابرزها من احمد الحريري لوئام وهاب الذي دخل بقوة على الخط، ووابل من الemoticons، اكثرُها تعبيرا "مقلاية بيض" ارفقها الامين العام لتيار المستقبل بعبارة "بيضة القبان انفقست"...

السبب المعلن للخلاف موضوع الطائف وصلاحيات رئيس الحكومة، اما في الخفاء فالمسألة "زاروبين وحي" كما المح احمد الحريري في احدى تغريداته، ليختصر وهاب المشهد من وجهة نظره قائلا: "‏يا شيخ سعد، الوحيد اللي كان يعرف شو بدو وليد بك كان أبوك الله يرحمو... كان عندو الدوا... هلق المشكلة الدوا مقطوع من السوق والكل طفران فبدك تتحمل".

لكن، اذا كان تويتر مسليا في يوم العطلة ويستوجب صدرا واسعا كما قال وهاب، فأزمات البلد وهموم الناس ليست كذلك، وهي اكثر من ان تُعد او تحصى... وهي تتطلب جدية وحزما ورؤية، وهي ثلاثية تفتقدها الطبقة السياسية في اكثر مكوناتها، علما ان السجال المستجد حَجب الانظار عن محاولة جديدة لضرب الصورة الوطنية للتيار الوطني الحر، حطت رحالَها هذه المرة في بعلبك-الهرمل بعد البقاع الغربي،...لكن الوزير جبران باسيل سارع الى قطع الطريق على المحرضين خلال لقاء في اطار جولته امس، قائلا بالحرف: "رح هينلكن ياها... يللي مش قادر يتحمل انو هالبلد بدو يضل متنوع وبدنا نحافظ عالمسيحيين فيه... ما يتحمل.. متل ما انا بدي واجه كل العالم كرمال شْريكي يبقى بهيدا الوطن ، شْريكي كمان بدو يوقف معي حتى ابقى انا كمان بهيدا الوطن... وخُلْصِت".

قبل خمسة وثلاثين عاما في مثل هذا اليوم، في 23 حزيران 1984، تولى العماد ميشال عون قيادة سفينة الجيش اللبناني، الذي لا يمكن ان يفصل بينَه وبين التيار الوطني الحر اي مزايد، كما قال رئيس التيار امس.

ومنذ ايام، شبه الرئيس ميشال عون الوضع في لبنان سابقا بوضع "سفينة تايتانيك التي كانت تغرق ببطء، فيما ركابُها يرقصون في صالوناتها غير مدركين للخطر المُلمِ بها، إلى أن كانت الكارثة". 

اليوم، قائد سفينة الجيش منذ عام 1984 هو قائد سفينة الوطن... لذلك، مهما رقص الراقصون، او غرد المغردون، السفينة الى بَر الامان... ولن تكون تايتانيك لبنانية بعد اليوم... وخِلْصِت!


OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout