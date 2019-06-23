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التيار الوطني الحر: كنا نتمنى من بلدية العقبة، التروي وعدم التسرع في إطلاق بيانها خدمة لمآرب سياسة ضيقة

23
JUNE
2019
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تعليقاً على البيان الصادر باسم بلدية العقبة يهم هيئة العقبة-قضاء راشيا في التيار الوطني الحر ان توضح الآتي:
من حيث المبدأ، إن أي جزء من أراضي الجمهورية اللبنانية ليست حكراً او كانتوناً حزبيا" لأحد وإن صلاحيات الوزير تعطيه الحق بأن يزور ويفتش اي منشأة بيئية...أما من حيث الأصول فنحن الأعلم بها اتجاه اهلنا في العقبة لذا نوضح الآتي: ان وزير البيئة لم يأت إلى بلدة العقبة ولم تكن اساساً ضمن برنامجه وان موكب الوزير اتجه عبر طريق بكيفا-السماح وكان واضحاً وجود معمل الفرز الى جانب الطريق فاستوقفه الامر وابدى استعداده للمساعدة بعد التنسيق مع البلدية واتحاد بلديات جبل الشيخ لذا نؤكد ان ما ورد في بيان البلدية بناءً على كلام منقول (كما قيل!!) عارٍ عن الصحة تماماً فالزيارة لم تحصل، فإذا أراد معالي وزير البيئة حصولها فعلى الرّحب والسعة، نستقبلهُ في قلوبنا قبل بيوتنا فالعقبة عبر تاريخها المناضل والمقاوم تشرع أبوابها لكل الوطنيّين والأحرار وتوصدها بوجه العدو الإسرائيلي او من يمثّله.
فكم كنا نتمنى من بلدية العقبة، التروي وعدم التسرع في إطلاق بيانها خدمة لمآرب سياسة ضيقة تضر بمصلحة البلدة التي ننتمي اليها.

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