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التيار الوطني الحر يرد على النائب السابق انطوان سعد: يا نائب الصدفة، نذكرك بتاريخك مع الجيش

23
JUNE
2019
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تعليقا على ما ادلى به نائب الخلسة السابق انطوان سعد يهم التيار الوطني الحر في قضاء راشيا أن يوضح الآتي:
بناءً على دعوة كريمة من بلدية راشيا، الممثل الشرعي لمدينة راشيا، قام وزير البيئة فادي جريصاتي بزيارة الى محمية راشيا، بسيارة رئيس البلدية ومرافقة اعضاء البلدية وعدد من الناشطين، لكن هذا المشهد الوطني المتمثل بزيارة وزير كل لبنان لراشيا، استفز "نائب الخلسة والصدفة" انطوان سعد وإليه حصراً نتوجه بالآتي:
يا نائب الصدفة، يا من اختلست مقعدك النيابي، نذكرك بتاريخك مع الجيش، وكيف وصلت نتيجة ولائك للوصاية التي اعطتك ما اعطتك على حساب دماء الشهداء الذين غدرت وأوشيت بهم وسربت خرائط تمركزهم لولي امرك ، الأمر الذي نتج عنه عشرات الشهداء والجرحى... نسألك يا مستبدل الوصايات التي غرقت فيها من رأسك حتى أخمص قدميك... ما انت في المعادلة؟ وماذا تمثل؟ انت الطارئ الدخيل في منطقة راشيا في مقابل تيار وطني حر اصيل، اصالته من اصالة منطقة راشيا بكل مذاهبها واطيافها... نقول لك يا هذا: ملؤنا ثقة بأنك لم تقرأ بيانك ولم تكتبه، فأنت لست اهلا إلا لتكون صندوق بريد ولن تكون ارفع من ذلك... نقول لك ان البيئة أصبحت بالطبع نظيفة والحمدلله بعد ٦ ايار ٢٠١٨ بفضل التيار الوطني الحر في راشيا والبقاع الغربي الذي بدأ بتنظيف البيئة وإزالة العوادم والموبقات لتصبح أنظف يوما بعد يوم...وختاما نقول لك يا هذا: "اذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا... نقول لك يا هذا... صح النوم.... بس افضلك أيها الضال رجاع نام وخلي شغل الكبار للكبار".

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