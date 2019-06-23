وزير السياحة افتتح باسم الرئيس عون مهرجان الموسيقى في ضبيه والليلة الختام

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افتتح وزير السياحة افاديس كيدنيان ، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، المهرجان الموسيقي الذي نظمته لجنة مهرجانات ضبيه الدولية لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى تحت عنوان "تذوق الموسيقى "، والتي شاركت فيه فرق لبنانية وعالمية قدمت على مدى سبع ساعات عروضا موسيقية من الفن العربي والعالمي تفاعل معها جمهور زاد عن الفي شخص اتى من مختلف البلدات اللبنانية .والمتنية .

حضر الافتتاح ، الى الوزير كيدانيان ، النواب السادةادي ابي اللمع وادي معلوف واغوب ترزيان ورئيس بلدية ضبيه وزوق الخراب وعوكر وحارة البلانة قبلان الاشقر والمستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء الجمعيات والاندية وشخصيات سياسية واجتماعية .

ورحبت رئيسة لجنة مهرجانات ضبيه الدولية الانسة كورين الاشقر بالحضور معتبرة ان هذه المهرجانات هي فرصة للتلاقي والتفاعل مع الموسيقى التي تعكس وجها حضاريا لطالما كان لبنان احد ابرز الرواد فيه .

واعرب كيدنيان عن سعادته لافتتاح اول مهرجان في سلسلة المهرجانات التي ترعاها وزارة السياحة ، لافتا الى ان الموسم السياحي سيكون واعدا هذا الصيف ويترافق مع سلسلة مهرجانات في مختلف المناطق اللبنانية . واشار الى ان الرئيس عون الذي يضع تحت رعايته المهرجانات السياحية الكبرى هذا الصيف يواكب الاجراءات التي تتخذها الوزارةلتوفير كل التسهيلات للسياح العرب والاجانب القادمين الى لبنان ، واللبنانيين من دول الاغتراب الذين يمضون فصل الصيف مع اهلهم واقربائهم .

ويختتم المهرجان الموسيقي مساء اليوم بحفلة تشارك فيها سبع فرق موسيقية .