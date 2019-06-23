living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير السياحة افتتح باسم الرئيس عون مهرجان الموسيقى في ضبيه والليلة الختام

23
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

افتتح وزير السياحة افاديس كيدنيان ، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، المهرجان الموسيقي الذي نظمته لجنة مهرجانات ضبيه الدولية لمناسبة اليوم العالمي للموسيقى تحت عنوان "تذوق الموسيقى "، والتي شاركت فيه فرق لبنانية وعالمية قدمت على مدى سبع ساعات عروضا موسيقية من الفن العربي والعالمي تفاعل معها جمهور زاد عن الفي شخص اتى من مختلف البلدات اللبنانية .والمتنية .
حضر الافتتاح ، الى الوزير كيدانيان ، النواب السادةادي ابي اللمع وادي معلوف واغوب ترزيان ورئيس بلدية ضبيه وزوق الخراب وعوكر وحارة البلانة قبلان الاشقر والمستشار الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء الجمعيات والاندية وشخصيات سياسية واجتماعية .
ورحبت رئيسة لجنة مهرجانات ضبيه الدولية الانسة كورين الاشقر بالحضور معتبرة ان هذه المهرجانات هي فرصة للتلاقي والتفاعل مع الموسيقى التي تعكس وجها حضاريا لطالما كان لبنان احد ابرز الرواد فيه .
واعرب كيدنيان عن سعادته لافتتاح اول مهرجان في سلسلة المهرجانات التي ترعاها وزارة السياحة ، لافتا الى ان الموسم السياحي سيكون واعدا هذا الصيف ويترافق مع سلسلة مهرجانات في مختلف المناطق اللبنانية . واشار الى ان الرئيس عون الذي يضع تحت رعايته المهرجانات السياحية الكبرى هذا الصيف يواكب الاجراءات التي تتخذها الوزارةلتوفير كل التسهيلات للسياح العرب والاجانب القادمين الى لبنان ، واللبنانيين من دول الاغتراب الذين يمضون فصل الصيف مع اهلهم واقربائهم .
ويختتم المهرجان الموسيقي مساء اليوم بحفلة تشارك فيها سبع فرق موسيقية .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout