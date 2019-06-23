وهاب يدخل على خط السجال بين الاشتراكي وتيار المستقبل بـ3 تغريدات... واعجاب من احمد الحريري!

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غرد الوزير السابق وئام وهاب على صفحته على تويتر بالقول: "يا شيخ سعد الوحيد الي كان يعرف شو بدو وليد بك كان أبوك الله يرحمو كان عندو الدوا هلق المشكلة الدوا مقطوع من السوق والكل طفران بدك تتحمل".

وختم تغريدته مستخدما "ايموجي" الوجه الضاحك ست مرات.

وأضاف في تغريدة ثانية: "يا شيخ سعد ما حدا عبيرمي الزيت عالنار بس يوم عطلة وعمنتسلى خلي صدرك واسع". مع الوجه الضاحك خمس مرات.

وقال في تغريدة ثالثة: "إذا بنا نكون منصفين الشهيد رفيق الحريري أعطى الجبل كثيرا ووقف معنا في الأيام الصعبة وأحب بني معروف وحتى لو كان لنا مصلحة بالخلاف أقول ليس لمصلحة أحد ما يحصل ورغم خلافنا السياسي الكبير بيت الحريري ما قصروا مع الدروز يوما منذ حرب الجبل".

وقد أعاد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري، نشر تغريدة وهاب الأولى، عبر حسابه على "تويتر"، معبرا عن اعجابه بها باستخدام رمزي الاعجاب التعبيري والضاحك.