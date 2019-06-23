بالصورة - ولعت بين الحريري و الإشتراكي !

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رد الحريري مجدداً على الإشتراكي :
-قال شو الاشتراكي عم يحكي بالوفاء.. نكته اليوم
-واضح أنكم عارفين 🤣🤣 ساعة يلا هدنة إعلامية🙏🏻 بعد نص ليل هجوم بعدين بتسحبوا التويت واعتذار على كل حال خلي الناس تكون الحكم ، او حتى هيدا ممنوع عندكم ، وللعلم الي عم يحاول يرمي زيت على النار معي ما بيمشي
-مشكلتكم يا اخواننا في حزب التقدمي الاشتراكي مش عارفين شو بدكم لما تعرفوا خبروني
و كان قد سبقها تغريدة للنائب بلال عبدالله على الحريري قائلاً : مشكلتنا معك للاسف، أننا نعرف ونعلم ماذا تريد.وبماذا تفرط، خاصة بشىء ليس ملكك