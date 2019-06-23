انتحلا صفة أمنية في الحازمية.. ثم قاما بفعلتهما!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "بتاريخ 16/6/2019 إعترض مجهولان كانا على متن دراجة آلية لون نبيدي من دون لوحات مواطنا في محلة قناطر زبيدة - الحازمية، وسلباه محفظته التي تحتوي على أوراقه الثبوتية ومبلغ من المال، بعدما انتحلا صفة أمنية، ثم لاذا بالفرار الى جهة مجهولة.

أثر ذلك باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها الفورية، وتمكنت من تحديد هوية الفاعلين، وهما:

- و. ت. (مواليد العام 1982، لبناني)

- ز. ز. (مواليد العام 1986، لبناني)

بتاريخ 20/6/2019 تمكنت قوة من الشعبة من توقيفهما في بلدة الحدت - بعبدا، وضبطت الدراجة الآلية المستخدمة في عملية السلب. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما، كما اعترفا بتعاطي المخدرات ولعب الميسر والقمار. أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا المرجع المختص بناء على إشارته".