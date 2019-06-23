living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري: "الكازينو بات على السكة الصحيحة لاعادة مجده الذي نعرفه من العام 1959"

23
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري أن "الكازينو بات على السكة الصحيحة لاعادة مجده الذي نعرفه من العام 1959"، معلناً "رفضه الكامل لمشروع تفريع كازينو لبنان"، ومتهماً كل "المنظّرين" الذين ينادون بهذا المشروع ب "التشبيح على الكازينو".
وأشار خوري في حديث تلفزيوني أن "كنت أتمنى على المنظّرين علينا بهذا الموضوع أن يسألوننا رأينا أولاً"، قائلا ً "ممنوع التفريع. هذه أكبر غلطة". وفيما لفت الى أن "خطة ماكينزي أشارت الى منح رخص جديدة"، قال "يجب أن نتحوّل من فكرة كازينو لبنان الى "منطقة كازينو لبنان" تضمّ الفنادق والكازينوهات والملحقات التابعة لكازينو لبنان، أي تكبير نموذج كازينو لبنان على غرار لاس فيغاس".
وكشف خوري أن "الوزير جبران باسيل هو الوحيد الذي سألني عن موضوع التفريع في محاولة لمعرفة سلبياته وايجابيته، واعتقد انه اقتنع بوجهة نظري، كما أنني أعلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يقف شخصياً ضد التفريع، أما رئيس الجمهورية ميشال عون فهو مع فكرة الكازينو الواحد".
وفيما دعا الى "تجديد امتياز كازينو لبنان لثلاثين سنة مقبلة بضرائب جديدة تصل الى 30% لنحمي الشركة كي تتمكّن من إجراء استثمارات جديدة"، قال "نحن قادرون على أن نعيد الكازينو الى سابق عهده كمرفأ السياحي الاول على البحر المتوسط"، موجّهاً رسالة الى موظفي كازينو لبنان مفادها "لا تخافوا، الامتياز سيمدّد، ولن يكون هناك تفريع للكازينو، ثقوا بي، وأنا وأنتم على المركب نفسه".
وقال خوري "هناك اليوم 1280 موظفاً في الكازينو، وهذا العدد غير مبرّر، لكن ثمّة من مارس زعامته في الماضي من خلال باب التوظيف، وهذا ليس ذنبهم، و"ليس أنا من يخرّب بيوت العالم"، وإذا كان لا بد من محاسبة فيجب محاسبة من أدخل هؤلاء"، مؤكداً أن "الكازينو سيقوم باستثمارات كبيرة، وسيكون هناك عمل للجميع واستخدام طاقاتهم، وليس وضعهم خارجاً، هذا الامر لن يحصل خلال ولايتي".
وأوضح "أنا انتمي الى تيار سياسي ورشّحت من قبله ومن قبل رئيس الجمهروية لتولّي هذا الموقع. وكان هناك تعليمات واضحة بوقف الهدر وبناء كازينو بعيداً عن السياسة، وهذا ما يحصل"، مؤكداً "جميع السياسيين تفهّموا ذلك، ولا أحد يضغط علينا بالسياسة".
وفيما لفت الى أن "الكازينو كان مهملاً وثمة من كان يتعاطي معه في السنوات الماضية بذهنية الجزر ومحاولة إقفاله"، قال "حين تسلّمت الكازينو لم يكن مديوناً، لكن خلال عشر سنوات كانت مداخيله تنخفض بين 8% و10%. وفي العام الاول رتفعت المداخيل 10%، وعام 2018 12%، فانتقلنا من الخسارة الى الربح".
وأكد خوري "ان 55% اليوم من مداخيل الكازينو تذهب الى الدولة، وبالتالي لا أموال للاستثمارات وما نقوم به اليوم هي "تصليحات" ضرورية داخل هذا المرفق، وبالتالي من مصلحة الدولة زيادة الاستثمارات لكي يرتفع مدخولها أيضاً"، مشيراً الى "سعيه لدى وزير المال ووزير السياحة والحكومة لإعادة النظر بالضرائب المفروضة ما يفتح المجال للقيام بالاستثمارات الكبيرة".
وشدّد خوري على أن "إقفال صالات القمار غير الشرعية بات أمراً ملحاً، وفي حال تعذر ذلك لا بد من عودة الامور على ما كانت عليه حيث يجب ان تدفع هذه الصالات للدولة كما الكازينو". اضاف "الكازينو يدفع مداخليه للدولة اللبنانية وهذا واجب علينا، ولكن شرط أن يكون يملك حصرية الإمتياز"، لافتاً الى أن "محلات للقمار غير الشرعي التي أقفلت مؤخراً تبيّن ارتياد مطلوبين بمذكرات توقيف اليها".
وأكد خوري "أن مزاريب الهدر أقفلت بالكامل ضد كازينو لبنان ولا وجود لشئ اسمه الصندوق الاسود، ولأننا لم نشتغل سياسة الجميع التزم بما نقوم به من خطوات"، لافتاً الى "أن وقف المرابين هي أكبر معركة خضناها وقد ربحنا معركتنا ضد هذه المافيا بمساعدة الجيش والمخابرات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout