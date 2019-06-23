بستاني من سد شبروح: نشهد على امتلاء البحيرة بـ8 مليون متر مكعب من المياه

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أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خلال زيارتها سد شبروح، الى انه "منذ 20 يوماً كنا في جولة تفقدية على سد القيسماني وكانت البحيرة ممتلئة ومحطة التكرير جاهزة لتغذي بلدات قضاء بعبدا، واليوم نحن في أعالي كسروان نشهد على امتلاء البحيرة بـ8 مليون متر مكعب من المياه جاهزة لتغذية قسم كبير من قضاء كسروان"، مضيفةً، "أشجع النوادي والجمعيّات الموجودة في المناطق المحيطة بالسدود والبحيرات أن تهتم معنا في حماية هذه المناطق والمحافظة على نظافتها وتحضير نشاطات مشابهة لنشاطنا اليوم".

ولفتت إلى أنه "إضافة الى الهدف الأساسي للسدود التي نُفذت والتي في طور التنفيذ أي تأمين مياه الشرب والري، نعمل على أن تتحول ايضاً نقطة جذب سياحي ورياضي وبيئي وأن تشهد نشاطات اجتماعية وعائلية".

وقالت بستاني: "من سد شبروح أطلق المهرجان السياحي الانمائي الرياضي الكبير الذي سيقام في أواخر تموز على ضفاف البحيرة، وأدعو الجميع للمشاركة لنعكس صورة جميلة عن منطقتنا وبلدنا لبنان، وتحضيراً للمهرجان أدعو الطلاب والمهندسين والمهتمين بقطاع الطاقة المتجددة المشاركة في المباراة عبر بناء مركب صغير لشخصين يسير على الطاقة الشمسية والتسجيل عبر الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة او مركز حفظ الطاقة LCEC".