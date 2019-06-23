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الشمس دخلت بفترة "هدوء" وشتاء 2020 سيكون فاصلاً.. كيف سيتأثر طقس لبنان؟

23
JUNE
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الشمس دخلت بفترة "الهدوء" او ما يُسمّى بـ Solar Minimum، وتراجع عدد البقع الشمسية خلال السنوات الأخيرة من 220 بقعة سوداء الى 180 تقريباً وهذا ما حدث في العام 1890 ، فدخلت الأرض بعصر جليدي مُصغّر دام 20 سنة، وما يجري امامنا اليوم من ثوران في التيارات القطبية ليس الاّ انذارات تعلن اقتراب العصر البارد والذي سيبدأ في شتاء 2020/2021، فيكون فصل الشتاء المقبل هو الفاصل.

بين 21 و 22 حزيران، اي بداية فصل الصيف، بدا الشتاء كالجندي الذي لن يستسلم ويرمي سلاحه، فضربت العواصف الثلجية مناطق محددة من القارات الثلاثة بآنٍ واحد:

اسيا: شمال غربي روسيا

اوروبا: شمال الجبال الايطالية

اميركا: جبال كولورادو الوسطى 

فتفاجأ المواطنون بما حصل وطُرح سؤالٌ موحّد: ماذا يجري في الطقس؟ إلامَ تشير هذه التقلبات الجويّة؟

لقد طالت الثلوج القارات الثلاث في اوّل ايام الصيف، فكانت "الشاهدة" بأن الآتي قد اصبح وشيكاً.

تزامن هذا الوضع مع تسربات للتيارات القطبية نحو اوروبا والشرق الأوسطوتصادمت مع الرياح المدارية الحارة، ما ادّى الى تشكل الحجارة البردية الامطار الطوفانية والسيول والفيضانات، بخاصة فوق تركيا، والسيناريو ذاهب نحو الأسوأ خلال الأسبوع القادم، فوق اليونان وجورجيا وبلغاريا والنمسا والمانيا، والمتضرر: المواسم الزراعية التي تفتك فيها حجارة البرد.من ناحية اخرى، بدأت الموجة الحارة تغطي الشرق الأوسط وقد انحرفت من صحراءليبيا، يقابلها موجة حارة ثانية من شبه الجزيرة العربية سوف تتمدد نحو العراق والأردن. 

طقس لبنان ليوم الاثنين، حار ومشمس

الحرارة على الساحل: 32/24

في طرابلس: 34/24

على الجبال 1200 متر: 27 درجة تنخفض ليلاً الى 18 درجة

في البقاع: 35 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 20 درجة.

الرطوبة: بين 40 و 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كم في الساعة

الضغط الجوي: 1008hpa

الحرارة نحو الارتفاع خلال الاسبوع المقبل.

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