عناوين الصحف ليوم الأحد 23 حزيران 2019

A + A -

النهار: لبنان يقلق من انعكاسات التصعيد

الديار: الحرب الأميركية الإيرانــية أصبحت لا مفر منها

ترامب يريد تدمير القوة الصاروخية والمراكز النووية في ايران

ايــران تريد اسقاط تــرامــب رئاسياً بالخسائر البشرية

الحياة: منيمنة لـ"الحياة": المشروع الأميركي مضيعة للوقت والتوطين سيفشل موقف لبناني - فلسطيني الإثنين ضد "صفقة القرن"



الشرق: الأوسط: تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»

مصدر في «اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات لإقصائه عن التعيينات

الأنباء: جنبلاط: إلى أين يجرنا أمثال ترامب في لبنان؟

الموازنة في «النواب» نهاية الشهر.. والتعيينات «متعثرة»



الوطن السورية: متبعاً أساليب حرب «الاستنزاف» لإنهاك قواهم … الجيش يوسع عملياته إلى عمق خطوط إمداد الإرهابيين في حلب