عناوين الصحف ليوم الأحد 23 حزيران 2019

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النهار: لبنان يقلق من انعكاسات التصعيد
الديار: الحرب الأميركية الإيرانــية أصبحت لا مفر منها
ترامب يريد تدمير القوة الصاروخية والمراكز النووية في ايران
ايــران تريد اسقاط تــرامــب رئاسياً بالخسائر البشرية
الحياة: منيمنة لـ"الحياة": المشروع الأميركي مضيعة للوقت والتوطين سيفشل موقف لبناني - فلسطيني الإثنين ضد "صفقة القرن"
الشرق: الأوسط: تدهور العلاقة بين جنبلاط والحريري يلامس «القطيعة»
مصدر في «اللقاء الديمقراطي» يتحدث عن صفقات لإقصائه عن التعيينات
الأنباء: جنبلاط: إلى أين يجرنا أمثال ترامب في لبنان؟
الموازنة في «النواب» نهاية الشهر.. والتعيينات «متعثرة»
الوطن السورية: متبعاً أساليب حرب «الاستنزاف» لإنهاك قواهم … الجيش يوسع عملياته إلى عمق خطوط إمداد الإرهابيين في حلب