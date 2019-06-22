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الحلبي استقبل المهنئين بانتخابه نائبا أول لرئيس الاتحاد الآسيوي

22
JUNE
2019
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تقبل النائب الأول لرئيس الإتحاد الاسيوي لكرة السلة، رئيس الاتحاد اللبناني للعبة أكرم الحلبي،التهاني بانتخابه في منصبه القاري، بعد ظهر اليوم في فندق "لقاء" الربوة.

وتقدم المهنئين، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة والمدير التنفيذي هاغوب خاجيريان، ممثل رئيس اللجنة الأولمبية جان همام سليم الحاج نقولا، أعضاء اللجنة الاولمبية وهم: نائب رئيس الاتحاد الدولي للبادمنتون جاسم قانصوه، نائب رئيس اللجنة جورج زيدان، وأمينة صندوق اللجنة الأولمبية رلى عاصي، نائب رئيس "التيار الوطني الحر" رومل صابر، رؤساء وأعضاء إتحادات، أعضاء اللجنة الادارية لاتحاد كرة السلة، رؤساء وأعضاء أندية اللعبة، مسؤولو وأعضاء المكاتب الرياضية في الأحزاب والتيارات السياسية كالآتي: رئيس هيئة الرياضة والشباب في "التيار الوطني الحر" المحاضر الأولمبي الدولي جهاد سلامة، نائب رئيس القطاع الرياضي في "القوات اللبنانية" سابا مخلوف، رئيس القطاع الرياضي في حزب "الكتائب اللبنانية" فارس المدور، رجل الأعمال طلال المقدسي، مسؤولون سابقون في الاتحاد، مدربون ومراقبو المباريات وحكام، ورجال الصحافة والاعلام.

وتخلل التهاني عددا من الاجتماعات الجانبية، تم التباحث خلالها في مواضيع تخص كرة السلة اللبنانية، وتمنى المهنئون في كلماتهم في سجل التهاني التوفيق للحلبي، في مهامه الرئاسية في الاتحاد اللبناني، وفي مهامه الآسيوية الجديدة.

وتسلم الحلبي درعين تذكاريين، من لجنتي الملاعب والمراقبين.

وطنية
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