وهاب عن المشنوق: يبدو أن الذاكرة بدأت تخونه

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رد المكتب الإعلامي لرئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، في بيان على النائب نهاد المشنوق، بالقول "لم يقصد رئيس الحزب الإساءة للسيد نهاد المشنوق بقدر ما كان يستعرض حادثة وقعت وعليها شاهد، سأقوم بذكر إسمه إذا رد السيد المشنوق مجدداً".

وتابع البيان "وهو يعرف بأني لا أمارس الكذب ولكن يبدو بأن الذاكرة بدأت تخونه، وكما أذكر قال لي بأن العرض من الأمير بندر بن سلطان وقد أتى بعرضه مرتين وليس مرة واحدة".

وأوضح "في إحدى المرتين كان الصديق موجوداً وما قصدته كان رداً على بعض الكلام الذي صدر لأقول إن المال لا يغير قناعاتنا".