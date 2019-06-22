باسيل : اليوم نشكل 75 هيئة في بعلبك-الهرمل وتنوع التيار صورة عن تنوع لبنان

A + A -

باسيل خلال لقاء مع فعاليات وشباب من بعلبك- الهرمل:

-البحث عن الحقيقة في مسألة تغييب الامام موسى الصدر مسألة وطنية تعني جميع اللبنانيين

-عندما نتحدث عن مظلومية او حقوق جماعة ندافع بشكل تلقائي وفوري عن حقوق اي جماعة اخرى عندما يتم المس بها لأن العدالة لا تتجزأ او تنقسم بالنسبة الينا

-على هذه الارض لم يثبت الارهاب ولم يصمد لأن تنوع هذه المنطقة قهره ولأن ايمان ابنائها اقوى منه فدافعوا من هنا عن لبنان وهزموا الارهاب

-لأننا نقيض النموذج الآحادي المتمثل باسرائيل وداعش انتصرنا عليه ودحرنا الارهاب عن ارضنا وليس امرا بسيطا ان يكون لبنان اول بلد تمكن من ذلك على رغم صغر مساحته

-لا يجوز ان تعتبر هذه المنطقة خارجة عن القانون بسبب البعض القليل من الخارجين عن القانون فهذه ليست الحقيقة وهنا الناس اقرب واحوج ما يكونون الى الدولة وعلى الدولة ان تكون قريبة منهم بفرض القانون وليس بالمحاباة والتراضي

-غياب الدولة يسبب خروج بعض الناس على القانون سواء بالمعابر غير الشرعية او عبر العصابات والممنوعات والقانون وحده المعيار والضمانة

-لماذا الاصرار على الكلام عن الامور البشعة في هذه المنطقة ولماذا لا نتحدث عن الامور الجميلة ونسوقها وما اكثرها؟

-هناك سد اهمل منذ عام 2004 فتخيلوا لو كان منجزا اليوم ماذا كانت النتيجة ويمكننا ان نتحدث ايضا عن تفعيل السياحة الاثرية والدينية للمسيحيين والمسلمين كي تعود المنطقة مقصدا للسياح الاجانب

-اليوم نشكل 75 هيئة في بعلبك-الهرمل وتنوع التيار صورة عن تنوع لبنان