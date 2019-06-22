الان عون: الموازنة على درب الإقرار

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أكد النائب آلان عون، في حديث لبرنامج "اليوم السابع" من "صوت لبنان"، أن "الموازنة على درب الإقرار، والصحيح أن نقرها بأحسن طريقة". وقال: "الحكومة قامت بعملها والنواب يعملون على إستكمال هذا العمل".

أضاف: "العمل الذي نقوم به في لجنة المال هو لتصويب وتطوير الأمور بالإتجاه الصحيح، على أمل أن تكون موازنة 2020 أفضل".

وأوضح أنه "لم يتم إلغاءالضريبة على السلع المستوردة، بل تم تعليقها للبحث في صيغة جديدة لتعديل المادة للحفاظ على المدخول".

وتابع: "الأهم هو أن نحافظ على مستوى العجز، ولا يمكن أن نزيد الإنفاق بل يجب أن نخفضه للمحافظة على مستوى العجز".