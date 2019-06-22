جريصاتي عاين مكبات ومعامل فرز نفايات وكسارات في غزة وميدون وعيتنيت وجب جنين

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استكمل وزير البيئة فادي جريصاتي جولته الميدانية في البقاع الغربي، للإطلاع على الشؤون البيئية المختلفة. وبعد لقائه رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات ومعاينته مطمر ومكب النفايات في بلدة غزة، توجه إلى ميدون حيث أقيم له حفل استقبال، اطلع خلاله من أصحاب الكسارات على سير العمل فيها، واعدا بالتعاون معها ولاسيما المنجزة لملفاتها القانونية.

رئيس بلدية ميدون مسعود ماضي، قال: "بنسبة كبيرة يعتاش أبناء البلدة والمنطقة من عمل الكسارات، لذلك يا معالي الوزير وفي ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة والضاغطة، الناس مخنوقة ولا مصدر للعيش إلا موضوع الكسارات".

بدوره قال جريصاتي: "لا استنسابية بالقرار، هناك تأخير وعليه عقدت مؤتمرا صحافيا وشرحت، وكنت أتمنى أن تكون مهلة الواحد والعشرون من حزيران مهلة لصدور المخطط التوجيهي، موعودون هذا الأسبوع بأن تعقد اجتماعات مكثفة لنستطيع إصداره يوم الخميس المقبل".

أضاف: "في هذه المنطقة تحديدا، وحتى لو لم يصدر المخطط، نستطيع أن نقدم وأن نرخص، لأن رخصتها هي "المفتت الطبيعي"، وهذا ما شرعه القانون، وبالتالي لا يعملون خارج القانون، ولسنا هنا في صدد انتظار المخطط التوجيهي ضمن هذا المجال، وهذه المنطقة تحديدا لا خوف عليها، أما المناطق الباقية فلقد قلت إن هناك فترة انتقالية يجب أن يتم القبول بها".

وعاين جريصاتي معمل تكرير الصرف الصحي التابع لاتحاد بلديات البحيرة في عيتنيت، ثم أكمل جولته في عدد من الكسارات ومعمل فرز النفايات في جب جنين.