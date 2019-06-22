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باسيل زار خضر واطلع منه على أوضاع محافظة بعلبك الهرمل

22
JUNE
2019
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زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك، في حضور منسق "التيار الوطني الحر" في البقاع عمار أنطون وأعضاء هيئة القضاء، واطلع على أوضاع المحافظة وشؤونها وشجونها.

 

وتحدث خضر إثر اللقاء، فرحب بباسيل "في بيتك وفي بعلبك الهرمل"، وقال: "سعيدون اليوم باستقبال معالي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في هذه المحافظة الفتية التي عمرها فقط خمس سنوات، وهذه أول زيارة لوزير خارجية إلى مبنى المحافظة، وقد أطلعنا معاليه على جميع ما قمنا به منذ 5 سنوات حتى اليوم، وشرحنا له كل التحديات التي واجهناها والتي نواجهها، وكل التصور الذي نقوم به لحل عدد كبير من المشاكل، وحكما بصفته وزيرا للخارجية نحن نطلعه بشكل دائم على تواصلنا مع السفارات التي تغير التصنيف الأمني لمحافظة بعلبك الهرمل من منطقة حمراء إلى منطقة خضراء، وهنا لا بد لنا من توجيه الشكر إلى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الذين ضحوا حتى وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم".

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