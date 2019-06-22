محاولة اغتيال في طرابلس؟... إليكم تفاصيل ما حصل (vdl news)

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اوضح مصدر امني لـ "vdl news" ان التحقيقات الاولية بموضوع محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي "علي فضة" تظهر ان الاخير اعطى اقوالاً تفيد بأن دراجة نارية على متنها شخصين توقفت بجانبه اثناء مروره بشارع عزمي في طرابلس، وقام احدهما بوضع يده على خصره بما يوحي انه يحمل مسدساً ، ما دفع الاخير الى الانطلاق بسيارته مسرعاً.



واضافت المصادر الامنية انه لم يتم اطلاق اي طلقة نارية او حتى عملية سحب السلاح مؤكداً انه يتم سحب تصوير الكاميرات الموجودة في المنطقة للوقوف على حقيقة الموضوع.