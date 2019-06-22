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مهرجان حاشد للنبيذ في ضهور الشوير.. بو صعب: ضهور الشوير هي المكان الأنسب لمخاطبة وايصال رسالة للمغتربين لدعم النبيذ اللبناني

22
JUNE
2019
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برعاية وحضور معالي وزير الدفاع الوطني النائب الياس بو صعب، ومدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، السفير الاوكراني إيهور اوستاش، الوزير السابق بشارة مرهج، رئبيس بلدية الشوير وعين السنديانة المهندس حبيب مجاعص واعضاء المجلس البلدي وفعاليات المنطقة، نظمت بلدية الشوير وعين السنديانة " ليالي النبيذ في ضهور الشوير " بمشاركة مؤسسات النبيذ المحلية تشجيعا للإنتاج المحلي اللبناني.

 

وكانت كلمة ترحيبية لرئيس البلدية حبيب مجاعص شكر فيها بو صعب على رعايته ودعمه الدائم لنشاطات ضهور الشوير، معربا عن فخر بلدته به لانجازاته للجيش اللبناني والوطن، كما وشكر مجاعص لحود على دعمه للسنة الثانية على التوالي لمهرجان النبيذ في البلدة، الذي يهدف الى دعم قطاع النبيذ والكرمة في لبنان.كما وشكر مجاعص الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ على دعمهم هذا المهرجان أيضا ممثلين بالنقيب ظافر شاوي، مشيرا الى ان مهرجانات ضهور الشوير لطالما كانت عنوانا للفرح وثقافة الحياة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة واعدا الحضور بصيف ومهرجانات مميزة في البلدة .
بعدها تحدث مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود شاكرا بلدية الشوير بشخص رئيسها واعضائها على دعمهم للنبيذ من خلال إقامة هذا الاحتفال، مؤكدا على تطوير قطاع النبيذ الذي أصبح موجودا في كافة دول العالم مشيرا الى جودته ومواصفاته وفرادته، مناشدا المغتربين لتسويق النبيذ اللبناني حفاظا على تراث لبنان، لان النبيذ هو سفير لبنان في كافة المحافل الدولية. وشكر لحود بو صعب على دعمه ورعايته لهذا القطاع في عدة محطات داخل لبنان وخارجه. كما وأشار الى ان قطاع النبيذ يشهد تطورا ملحوظا في المتن الشمالي بوجود عدة خمارات وتطوير زراعة هذا المنتج، مشيرا الى ان توافد اللبنانيين الى ضهور الشوير هذا المساء هو خير دليل على تطور هذا القطاع، شاكرا وزارة الخارجية والمغتربين بشخص الوزير باسيل على دعمهم تسويق النبيذ في الخارج.

 

وكانت كلمة للوزير بو صعب أشاد فيها بمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود على عمله الدؤوب بتطوير هذا القطاع بحيث أصبح سفيرا للزراعة اللبنانية. وأشار بو صعب الى ان الوزير باسيل حين كان وزيرا للزراعة بالإنابة عمل جاهدا على دعم الكرمة والنبيذ. كما واكد انه رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة فان وجود الخمارات ومصنعي النبيذ يؤكدون دوما انه باستطاعة لبنان التغلب على الركود الاقتصادي، من خلال تصنيع نبيذ بإمكانه منافسة النبيذ العالمي. كما وحمّل بو صعب لحود تحيات ضهور الشوير لوزير الزراعة حسن اللقيس لاهتمامه بصنوبر ضهور الشوير، مؤكدا على اننا حريصين على الخضار والبيئة.


وأضاف بو صعب ان ضهور الشوير هي اول بلدة تقيم مهرجانا للمغتربين، لذا فهي المكان الأنسب لمخاطبة وايصال رسالة للاغتراب لتسويق النبيذ اللبناني، مرحبا بالحضور كافة واعدا إياهم بصيف واعد في ضهور الشوير.

 

هذا ويستمر المهرجان لغاية هذا المساء وتتخلله برامج ومحطات فنية متنوعة بحضور أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا قدموا من كافة المناطق اللبنانية.

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