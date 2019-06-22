هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في منطقتي الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الاحد بحيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية. الإثنين: قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل اجمالا باستثناء الساحل الجنوبي حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويستمر الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية مترافقا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32 درجة. فوق الجبال من 14 الى 25 درجة. في الارز من 12 الى 21 درجة. في الداخل من 16 لى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52.