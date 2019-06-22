living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة!

22
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في منطقتي الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

 

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الاحد بحيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي.

 

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة. الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب محلي على المرتفعات، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية. الإثنين: قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة، ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل اجمالا باستثناء الساحل الجنوبي حيث يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ويستمر الارتفاع في المناطق الجبلية والداخلية مترافقا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

 

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 22 الى 32 درجة. فوق الجبال من 14 الى 25 درجة. في الارز من 12 الى 21 درجة. في الداخل من 16 لى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1011 HPA أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout