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باسيل من رأس بعلبك: الذين يشوهون الحقيقة لا يدخلون بيننا وبين الجيش

22
JUNE
2019
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قال وزير الخارجية جبران باسيل خلال افتتاح مكتب هيئة القضاء في رأس بعلبك، ان "بتنوعنا انتصرنا على الارهاب ونعرف ان الجيش والمقاومة واهل المنطقة طردوا الارهاب لأن ايمانهم بأرضهم كبير وبالايمان نفسه ابناء المنطقة يقاومون اقتصاديا ليبقوا في ارضهم".


واضاف: "شهادة جورج بو صعب وجميع الشهداء امر لا يثمن والبعض يستغلون دماء الشهداء ليقوموا بسياساتهم ومزايداتهم ولا احد يدخل بيننا وبين الجيش".


واكد اننا "انبثقنا من الجيش وهناك مسيرة نضال مشتركة من رئيسنا الى الجميع وجميعنا تطوعنا وخدمنا في الجيش في مختلف المراحل فنحن ابناء هذه المؤسسة واليوم نقف مع قيادتها بالاصلاح الذي تقوم به هي في المؤسسة".

 

وتابع باسيل: "الذين يشوهون الحقيقة يمرون مرور الكرام ومن تاريخهم بعيد عن الجيش لا يستطيعون افتعال المشاكل بيننا وبين الجيش ولا يحق لهم ان يزايدوا ولا احد يستطيع ان يفصل بين التيار الوطني الحر والجيش لأن هذا واجبه".


وشدد على ان "الاصلاح يجب ان يبدأ بالفاسد وكل المجتمع يشارك عندها، ومن بذل حياته في سبيل الوطن لن يبخل بالماديات".

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