باسيل من البقاع الشمالي: مسلمون ومسيحيون إنتصرنا على الإرهاب في الجرود وندعم صمود أبناء هذه المنطقة

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زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل منطقة البقاع الشمالي، يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، واستهل جولته بفطور في مطعم "الكروم" في بلدة القاع، حيث عقد لقاء حواريا مع شباب وشابات من "التيار الوطني الحر"، وأكد على دورهم في المجتمع.

ثم انتقل إلى بلدة رأس بعلبك، حيث إفتتح حديقة الشهيد الملازم جورج أبو صعب ووضع إكليلا من الورد على ضريح الشهيد، وعزفت موسيقى كشاف التربية الوطنية نشيد الموتى والنشيد الوطني، كما تسلم درعا تقديرية من والدة الشهيد، لينتقل بعدها إلى إفتتاح مركز ل"التيار الوطني الحر" في البلدة، وكان له لقاء خاص مع هيئة قضاء بعلبك الهرمل في التيار، ثم عقد لقاء موسعا في قاعة مطعم رأس بعلبك حضره حشد من أهالي البلدة والجوار ومناصرون.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم رحب مسؤول القضاء في "التيار" داني روفايل بالوزير، شاكرا له زيارته وإفتتاحه لمكتب هيئة القضاء "والذي جاء إستكمالا لعملنا الدؤوب والمتواصل والذي سنتبعه بأنشطة لافتة خلال فصل الصيف"، معاهدا بأن يبقى مكتب الهيئة "صرحا مشرعا أمام التياريين وركنا أساسيا في مسيرتنا النضالية دائما وأبدا".

وكانت كلمة لباسيل شكر فيها أبناء منطقة بعلبك الهرمل "الذين أعطوا الكثير للبنان حيث إنخرطوا بالجيش وبالقوى الأمنية الأخرى وضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، ونحن اليوم في الذكرى السادسة لإستشهاد الملازم جورج أبو صعب جئنا لنعيد إحياء الحديقة التي هي على إسمه بطلا من الأبطال الذين وضعوا حياتهم لإحياء الوطن وحاربوا الإرهاب وطردوه، فهذه المنطقة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ورغم الإجحاف الذي أصابها وإبعاد الحقوق عنها حافظ شعبها عليها وتمسكوا بها وبأرضهم وخصوصيتهم بالعيش الواحد. تتحملون مشقة الطرقات وتذهبون إلى أعمالكم لمسافات طويلة وثم تعودون لتحافظوا على وجودكم وثباتكم في المنطقة".

أضاف: "إن الفكر المنفتح لا يمكن إلا أن يتعايش مع الآخر ولا يرضى أن يذوب بالآخر. ونحن في التيار نحمل الفكر السياسي المنفتح، وخسارة للتيار عدم وجود نائب له من هذه المنطقة، وخسارة أيضا للمنطقة، ونحن خضنا الإنتخابات فيها كي لا نخرج منها، ولا نريد أن تفرض علينا الشروط، بدأنا بمشروع سد العاصي منذ العام 2012 انطلاقا من واجباتنا تجاه المنطقة، ولم يستكمل بعد، فحرمت المنطقة سبعة آلاف هكتار من مياه الري".

وقال: "مسلمون ومسيحيون إنتصرنا على الإرهاب في الجرود، وأبناء هذه المنطقة سهروا الليالي ليحموا أرضهم، كنت أزورهم في بعض الليالي في ظل وجود الجيش والمقاومة ويدا بيد دحرنا الإرهاب وذلك بإيمانهم بأرضهم، واليوم يجب أن نخلق مقاومة إقتصادية ومن واجبنا أن نؤمن مستلزمات الزراعة من مياه وغيرها، والأهم خبرة الشباب اليوم ونظرة الشباب المستقبلية حول الزراعة وكيفية إيجاء أسواق لتصريف الإنتاج".

وتابع: "مؤسسة الجيش هي الجامعة والوحيدة التي تحمي الوطن. أعطوا حياتهم ولا ينتظرون مقابلا، وتضحياتهم لا تقدر بثمن، لم يقدموا حياتهم للإستفادة المادية بل لإيمانهم بالوطن، وتذهب تضحياتهم لبناء الوطن وليس لجيوب الفاسدين، ومعركتنا في الموازنة للحفاظ على حقوقهم ولا أحد يضاهينا بمحبتنا للجيش فنحن في قلب هذه المؤسسة بدءا من رئيسنا، ونحن نقف بجانب القيادة وأي غلط لن نسكت عليه والمؤسسات هي التي تحمينا وكلنا معنيون بحمايتها لنضمن إستمراريتنا، ومن لا يقف بجانب الجيش فهو غير قادر على المزايدة وعلى الدخول بيننا وبين الجيش، ولا نفصل أبدا بين التيار الوطني الحر وبين الجيش، بهذا يكون التكريم للشهيد أبو صعب وأمثاله".

وختم باسيل: "علينا أن نبني الدولة ونبني الإقتصاد ونحافظ على الشعب وتماسكه كي يعيش بإقتصاد حر، لا أن يعيش متسولا. كما ندعم صمود أبناء هذه المنطقة، فأنتم صمودنا".

وإنتقل إلى مدينة بعلبك لإستكمال لقاءاته.