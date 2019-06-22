أرسلان: روائح تجارة البناء والأمراض النفسية تحوم فوق قصر العدل ولدى بعض القضاة في بعبدا

غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "يبدو أنّه تحوم فوق قصر العدل في بعبدا ولدى بعض القضاة روائح سالم عكاريوتجارة البناء، من جهة، وأمراضاً نفسيةً بحاجة الى معالجة لدى أخصائيين وليس إلى تسليمهم مهاماً وملفات قضائية يدفع ثمنها الأبرياء".

وأضاف: "سيكون لنا مؤتمراً صحافياً لشرح التفاصيل الأسبوع المقبل، وإذا رغب التفتيش القضائي بالاستماع إلينا وللمعطيات التي بحوزتنا فنحن جاهزون".

وختم أرسلان: "لأننا على ثقة بشفافية العهد وخاصة فخامة رئيس البلاد بالتعاطي بالملفات التي تخص إصلاح القضاء".