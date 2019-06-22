11 جلسة للجنة المال.. وحتى يوم الأحد!

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برمج رئيس لجنة المال والموازنة ١١ جلسة للجنة المال لانهاء دراسة الموازنة في جدول مكثّف صباحاً ومساءً، ستنعقد خلاله اللجنة في سابقة من نوعها حتى يوم الأحد.

وحدد كنعان جلسة العاشرة قبل ظهر الاثنين ٢٤ حزيران لاعتمادات وزارة الدفاع، وجلسة عند الخامسة والنصف عصرا لاعتمادات وزارة الاقتصاد والتجارة، والسياحة والزراعة والاعلام.

اما جلسة الثلاثاء العاشرة قبل الطهر، فمخصصة لاعتمادات وزارة الداخلية والبلديات باداراتها ومؤسساتها، وعند الخامسة والنصف عصرا لاعتمادات وزارات الشباب والرياضة والثقافة والبيئة والمهجرين.

ولأن الاربعاء قبل الظهر مخصص للجلسة التشريعية، دعا كنعان لجلسة عند الخامسة والنصف عصر الاربعاء ٢٦ حزيران لوزارتي الصناعة والشؤون الاجتماعية.

اما الخميس ٢٧ حزيران فجلستان، الاولى عند العاشرة خصصت لوزارة التربية والتعليم العالي، والثانية عند الخامسة عصرا لوزارتي العمل والصحة.

وعند الخامسة عصر الجمعة، تلتئم لجنة المال لبحث واقرار موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل، لتعود وتجتمع الخامسة عصر الاحد ٣٠ حزيران لبحث واقرار اعتمادات المجلس الدستوري ووزارتي العدل والمالية.

ومن المنتظر ان تنهي لجنة المال اعمالها في الاول من تموز بجلستين، الاولى عند العاشرة قبل الظهر لموازنة وزارة الطاقة والمياه باداراتها ومؤسساتها كافة، وعند الخامسة عصراً لوزارتي الخارجية والمغتربين والاتصالات باداراتها ومؤسساتها كافة.