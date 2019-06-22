وفد اميركي في بيروت مطلع الأسبوع المقبل

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يصل الى بيروت مطلع الأسبوع المقبل وفد اميركي يضم مجموعة من أعضاء الكونغرس والدبلوماسيين الأميركيين السابقين الذين التقوا على تشكيل فريق عمل من اجل متابعة "القضية السورية" بهدف مناقشة التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة والوقوف على موقف لبنان.

ويضم الوفد رئيسة المجموعة السيدة دانا سترو، والسكرتيرة التنفيذية لها منى يعقوبيان، السفير السابق فريدريك هوف الذي كان مكلفاً لأعوم عدة تلت العام 2009 بمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان واسرائيل، السيد كريستوفر توتل، الدكتورة مارا كارلين، وفانس سيركهوك. وفي جدول اعمال الوفد لقاءات مع كبار المسؤولين، بحث الوضع في سوريا ومتابعة مفاوضات ترسيم الحدود.