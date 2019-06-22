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ضاهر: كادر الجمارك فقير جداً ...

22
JUNE
2019
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"تداولت وسائل الاعلام الإكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية أخباراً تتناول صدور نتيجة دورة خفراء الجمارك التي جرت ربيع عام 2014، مع كَم هائل من التحليلات والاستنتاجات والتسريبات المغلوطة والمدسوسة بهدف حرف الانظار عن الواقع والوقائع.

 

وسألت "الجمهورية" المدير العام للجمارك بدري ضاهر عن هذا الامر، فقال: انا قمتُ بما يمليه عليه واجبي، وفي هذا الامر اعتمدنا مبدأ الكفاءة والمناصفة، ووفق توجيهات فخامة الرئيس، وكذلك معالي وزير المالية.

 

وعمّا اذا كانت هناك ضغوطات سياسية، قال: لا اعرف، واذا كان هناك من لا يريد توقيع هذه اللائحة، فأنا لا اعرف لماذا.


واكد ضاهر انّ الهدف الاساس هو مراعاة مصلحة الجمارك قبل اي اعتبارات اخرى، هذه الدورة عمرها ما يزيد على خمس سنوات، ولا يجوز ان تبقى معلقة، علماً انّ كادر الجمارك فقير جداً، لا يتعدى 1100 على مستوى كل لبنان، وبالتالي نحن مضطرون لهذه الدورة.

الجمهورية
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