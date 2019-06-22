عناوين الصحف ليوم السبت 22 حزيران 2019

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الأخبار: المأزق الأميركي

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البناء: Home » Article » موسكو لاتصالات تنعش عائدات إيران من مبيعات النفط لحماية الاتفاق النووي بيروت تقود المواجهة الإعلاميّة مع صفقة القرن… و«القومي» يُشيد بتظاهرات تونس والبحرين

أبلغت طهران مَن يلزم أنها ستردّ بقوة على أيّ استهداف... فتراجع ترامب عن نظرية «الضربة»

موسكو لاتصالات تنعش عائدات إيران من مبيعات النفط لحماية الاتفاق النووي

بيروت تقود المواجهة الإعلاميّة مع صفقة القرن... و«القومي» يُشيد بتظاهرات تونس والبحرين

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the daily star: Cocked and loaded: Trump blinks, Iran gloats