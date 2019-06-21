تعليق موازنتي الانماء والاعمار والاغاثة لتقديم تفاصيل وايضاحات كنعان بعد لجنة المال: جلسات متواصلة الاسبوع المقبل والتدقيق ب٢٧ الف مليار و٩٩ مادة في شهر انجاز غير مسبوق

A + A -

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الانماء والاعمار في حضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: نقولا نحاس، نزيه نجم، بولا يعقوبيان، سيزار ابي خليل، فريد البستاني، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، ياسين جابر، علي فياض، ديما جمالي، بلال عبد الله، جورج عقيص، انور الخليل، طارق المرعبي، ابراهيم الموسوي، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، سليم الخوري، علي بزي وهادي حبيش.

كما حضر: رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، امين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المستشار المالي لرئيس الحكومة محيي الدين دندشلي، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، المسؤول الاداري في الهيئة العليا للإغاثة رامي مقدم، مدير البرامج في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، رئيس الادارة المالية في مجلس الانماء والاعمار ايلي رحيّم، محاسب في الهيئة العليا للإغاثة راغدة خليلي، محاسب في الهيئة العليا للإغاثة ميشال نصر.

وفي بداية الجلسة ثمّن كنعان الحضور النيابي الوازن مساء الجمعة، معتبراً انه "يؤكد حرص النواب على انجاز الموازنة التي وصلت متأخرة ٩ اشهر".

وعقب الجلسة قال كنعان: "قرر النواب ارجاء البت بموازنة الانماء والاعمار التي تبلغ ٤٥٠ مليار والهيئة العليا للاغاثة التي تبلغ ٥٠ مليار بانتظار تقديم الايضاحات والتفاصيل حولها".

واوضح ان "المواد المعلقة تنتظر الصيغ النهائية من الوزراء المعنيين الذين كانت لهم وجهات نظر متباينة في شأنها لاقرارها في لجنة المال".

واكد كنعان ان "الثقة تبنى بتراكم الانجازات والمواقف التي تعطي المصداقية الداخلية والخارجية لذلك نقوم بعملنا الرقابي لمساعدة الحكومة وانفسنا على استعادة هذه الثقة".

واشار الى ان "الحكومة تأخرت تسعة اشهر عن موعدها الدستوري في ارسال الموازنة لمجلس النواب لذلك نقوم بهبوط اضطراري بجلسات صباحية ومسائية في اقل من شهر لانجازها لاسيما بعد مرور نصف السنة المالية".

وقال "ندخل الى ابواب الانفاق الكبيرة لتأمين المشاريع الاستثمارية وممارسة الرقابة التي تسمح بتحديد امكانيات التوفير ونحافظ على نسبة العجز فعلياً لا وهمياً".

وختم بالقول " برمجت الجلسات للاسبوع المقبل صبحا ومساء بما فيها الاحد لانهاء الموازنة في الاول من تموز بتدقيق في ٢٧ الف مليار و٩٩ مادة قانونية، وهو انجاز غير مسبوق".