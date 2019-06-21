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في عيد الاب تكريم للواء نديم لطيف من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر

21
JUNE
2019
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لمناسبة عيد الاب،كرمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر الاب الروحي للتيار اللواء نديم لطيف في لقاء عائلي طبعته العفوية والمصارحة.
اللقاء الذي عقد في مكتب الهيئة في زحلة تخلله تقرير اعدته مسؤولة الاعلام في الهيئة الاعلامية ناتالي عيسى حميمص روى اهم مراحل مسيرة اللواء لطيف لا سيما مرحلة النضال وتوقيفات ٧ آب ٢٠٠١.
 
اللقاء حضره عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون ومنسقة الهيئة جيهان جبور حداد واعضاء الهيئة ومقرر واعضاء مجلس القضاء وعدد من الهيئات المحلية في زحلة كافة وعدد من متقاعدي القوات المسلحة من جيش وقوى امن ومناصري التيار.
 
بعد كلمة تقديم من ناتالي عيسى وتقديم التحية لبي الكل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعايدة لرئيس التيار الوزير جبران باسيل رحبت المنسقة باللواء لطيف مثنية على تلبية الدعوة لما للطيف من دور فاعل في مسيرة التيار موجهة التحية لكل مناضل وللعسكريين المتقاعدين الذين هم اساس من اسس التيار شاكرة الجميع على الحضور.
 
كما تحدث النائب عون مستذكرا مراحل النضال واهميتها فيما وصلنا اليه اليوم مشددا على اهمية المضي بهذه الروحية حتى لو اختلف الاسلوب ولفت في هذا الاطار الى العمل الدؤوب الذي ينكب عليه المجلس النيابي اليوم لاقرار الموازنة بالطريقة الصحيحة خصوصا ان المرحلة التي نمر بها صعبة جدا وعلى الجميع المساعدة في تحقيق المبتغى.
 
ثم كان حوار بين الحضور واللواء لطيف الذي اجاب عن اسئلتهم بصراحة ووضوح موجها رسالة للشباب بان تكون لهم قضية يناضلون في سبيلها واهم ما فيها ان يكون حب الوطن في صلبها.وقارن بين الامس واليوم لجهة الاصالة والقيم مشددا في هذا الاطار على اهمية التمسك بالاخلاق والبقاء مترفعين عن الصغائر..
 
وفي الختام قدمت الهيئة درعا تقديرية للواء لطيف الذي قطع قالب حلوى مع النائب عون واعضاء الهيئة احتفاء بالمناسبة.
 
 
 
 
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