بعد 6 سنوات على ارتكاب الجريمة المروّعة في زغرتا.. هذا ما حصل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 23/7/2013 حصلت في بلدة علما قضاء زغرتا جريمة قتل مروعة، حيثُ وجِد المجند في الجيش اللبناني محي الدين محمد الأسمر الحموي (مواليد عام ۱۹۸۹) مذبوحاً، وأحدثت الجريمة صدمة لدى أهالي المنطقة وكادت أن تؤدّي إلى وقوع فتنة بينهم.



نتيجةً للتحريات والاستقصاءات والمتابعة، وبعد توافر معلومات، ومراجعة تحاليل الأدلّة الجنائية، تمكنت مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية من إماطة اللثام عن تفاصيل هذه الجريمة وكشف هوية الفاعل، وهو موقوف في سجن أميون بجرم سرقة، ويُدعى:

_ أ. ح. (مواليد عام ۱۹۸۹ ، سوري)



بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالوقائع والأدلّة، اعترف بإقدامه على قتل المغدور، بالإشتراك مع شقيقه _ ر. ح. _ المتواري عن الأنظار_ وذلك بسبب خلاف شخصي.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف الشريك.