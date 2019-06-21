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جان جبران في يوم جبيلي لتصحيح مخالفات اشتراكات المياه: مصرون على نجاح الحملة لتفادي مشاكل فصل الصيف ولن نتهاون مع أي تقصير

21
JUNE
2019
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يستكمل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، حملة "إزالة المخالفات على اشتراكات المياه من مجمل المناطق والدوائر الواقعة في نطاق عمل المؤسسة".

 

وخصص يوما لمدينة جبيل، حيث أطلق حملة التصحيح في المناطق الجبلية بالتنسيق مع القوى الأمنية للكشف على أي مكان يحتوي على تهريب مياه وفتح عيارات بشكل غير قانوني.

 

وترأس المهندس جبران اجتماعا للكوادر العاملين في دائرة جبيل، حضره مدير التوزيع في المؤسسة ربيع خليفة ورئيس الدائرة ومسؤولو اللجان والعاملون والمستخدمون، أبلغهم فيه "تعليمات محددة وواضحة بهدف ضمان جدية الحملة وتلبية حاجات المواطنين في جبيل"، مؤكدا "عدم التهاون مع أي موظف في حال تغاضيه عن مخالفات محتملة".

 

وقال: "مصرون على نجاح هذه الحملة مع بداية فصل الصيف لتفادي المشاكل الممكنة في هذا الفصل، ولن نقبل بأي تقصير من العاملين والمستخدمين في المؤسسة في هذا المجال".

 

وجدد جبران دعوته المشتركين الى أن "يبلغوا المؤسسة عن أي مخالفة مرتكبة، بحيث يصار إلى تصحيحها من دون تكبيدهم أي غرامة، أما في حال التلكؤ عن ذلك فستعمد فرق المؤسسة إلى وضع المحاضر وفرض الغرامات".

 

وأعلن أن "إصلاح قناة الري التي تغذي الساحل الجبيلي والتي كانت قد تضررت من موسم الأمطار سينتهي الأسبوع المقبل فيحصل المزارعون على حاجتهم بل حقهم من مياه الري"، منوها "بما أظهروه من تنسيق وتعاون مع المؤسسة".

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