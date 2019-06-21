"المفتش" في الجامعة الأنطونية

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أطلق نادي الدراما في الجامعة الأنطونية العمل المسرحي السابع "المفتّش" خلال عرض رسمي على مسرح LFA_ سينما أبراج، في تجربة مسرحية جديدة تهدف الى ادخال الطلاب الى مساحات للتعبير والإبداع والفرح.

" المفتّش" هي مسرحية للكاتب الروسي نيقولا غوغول ومن إعداد واخراج استاذ المسرح في الجامعة الأنطونية الممثل والمخرج ميشال حوراني ومن تمثيل طلاب وقدامى نادي الدراما.

هذه المسرحية التي تلامس قضية الفساد بشكل أساس على ما أشار حوراني أكد أنها عابرة للأزمنة وللأماكن وتحاكي موضوعاً قديما جديدا، وهو الفساد المتفشي في السلطة ونظامها وبنيتها، الى جانب فساد المسؤول وفساد المواطن والفساد الذي يغذيه الجشع والجوع للمال والسلطة. هذه المسرحية التي عرضت للمرة الأولة منذ 183 عاماً لا تزال حيّة وقد أدخلت الكاتب غوغول الى العالمية.

اشارة الى ان نادي الدراما الذي تأسس عام 2012 في الجامعة الأنطونية والذي يهدف الى تنمية القدرات التعبيرية عند الطلاب، اصبح حاضراً بقوة وتميز على خارطة المسرح الجامعي عبر مشاركته في مهرجانات محلية ودولية ونيله عدداً من جوائز التقدير لبنانياً وعربياً. وهذه السنة سيشارك النادي من خلال مسرحية المفتش في مهرجانات وعروض ثقافية اخرى.