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السفير عيسى لطوني حداد: سوا نبقى... في خدمة لبنان!

21
JUNE
2019
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كتب سفير لبنان في اميركا غابريال عيسى عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك:

 

"يوم تعييني سفيراً كتبت عن شريكي الدائم في العمل الوطني:

 

«فريق لا يفترق في خدمة لبنان بمباركة وثقة فخامة الرئيس.

 

فمن "القوة الهادئة لكن المصممة" الى "القوة الضاربة التي لا تهدأ" (بحسب ما يصفنا فخامة الرئيس) ألف شكر الى الأخ ورفيق النضال الذي أعطى لبنان أكثر مما بوسعه دون مقابل.

 

هنيئاً للبنان بك Tony Haddad سفير العطاء الدائم للبنان دون منصب وقوته الضاربة التي لا تهدأ في واشنطن.

 

فكما تشاركنا وتقاسمنا النضال على مدى ٢٨ سنة نتشارك ونتقاسم اليوم اللقب. سفيرنا!»

 

أما اليوم وقد تم تعيين طوني حداد مستشاراً لفخامة الرئيس فلا زال نفس الكلام يصلح به ولن أقول له مبروك وكأن المنصب يزيد شخصه مقاماً بل أكرر هنيئاً للبنان فقد أضاف على عطاءاته التطوعية مسؤولية رسمية... كمان دون مقابل.

 

سوا نبقى... في خدمة لبنان!"

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