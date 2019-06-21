درغام: نعمل على تحقيق وعودنا والمستشفى العسكري سيبصر النور بالتنسيق مع نواب عكار

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أكد عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام لاذاعة "صوت لبنان"، ضمن برنامج "ضيف سياسي"، أن الدخول الى عالم السياسة لم يغير شيئا في حياتنا بل زادنا إصرارا على العمل لتحقيق المشاريع التي وعدنا بها خلال الحملة الانتخابية. ومن بين هذه المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ هو مشروع المستشفى العسكري لأبناء عكار باجماع النواب وبالتنسيق معهم.

وأضاف: "لقد عقدنا إجتماعا مع قائد الجيش جوزاف عون الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على الاجراءات اللوجستية من الألف الى الياء، وكيفية تأمين التمويل اللازم للمباشرة بالأعمال من ضمن مؤتمر سيدر".

وفي إطار الحديث عن حياة الطفولة والأمور التي تترك آثارا سلبية في حياتنا، تطرق درغام لموضوع تعذيب المساجين، مؤكدا أنه كعضو في "لجنة حقوق الانسان البرلمانية" نشدد على ضرورة الحفاظ على صورة العدالة في لبنان التي من المفترض أولا أن تقوم على احترام حقوق الانسان وحقوق السجناء، فما يجري في السجون من تعذيب للسجناء أثناء التحقيق معهم خطير جدا، وهذا أمر مخالف للقانون، ويمس بهيبة الدولة وبكرامة جميع اللبنانيين".

مؤكدا "أننا طالبنا بتحقيق عادل وشفاف بحادثة وفاة حسان الضيقة في السجن، وبتوضيح من قبل وزير العدل، لأن لبنان ملزم باحترام المعاهدات بموجب القانون الدولي، ومقيد بها بموجب مقدمة دستوره.

وحول العلاقة جيدة مع مختلف الكتل السياسية، لفت درغام الى "أن العلاقة جيدة مع الجميع وفي عكار نعمل ككتلة واحدة لمصلحة المحافظة ، فالتنافس مطلوب ويجب أن يكون للأفضل وليس بهدف الغاء الآخرين".

ورأى درغام أن المشكلة الأساسية مع القوات اللبنانية "هي أن لديها مشكلة لكل حل، ويعمدون الى الانتقاد باستمرار من دون تقيديم بديل أو خطط أخرى، تماما كما جرى في ملف الكهرباء، وغيرها..

وأضاف: "ان الوقت ليس لصالحنا، لذلك لا يمكننا اطلاق الوعود وانما المطلوب التمسك بالفرصة الأخيرة الجدية لبناء الدولة، لأن ما توصلنا اليه من تدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعي أمر خطير وما يهمنا حاليا هو العمل والانتاجية داخل هذه الحكومة".

كما وجه التحية لرئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان على العمل الجبار الذي يقوم به، لافتا الى "أنعمل اللجنة جدي جدا ولا مماطلة، ونحن من أكثر من وضع بنودا إصلاحية في الموازنة، والوزير جبران باسيل يتعرض لحملة لأنه لا يطلق مواقف شعبوية، بل يعمل للمصلحة العامة بهدف بناء وطن والمحافظة على الوضع الاقتصادي.

وعن العلاقة داخل التكتل أكد درغام "أننا نعمل على البحث في كل الملفات، ونقدم إقتراحات القوانين التي تعرض للتصويت والتعديل قبل تقديمها، لافتا الى أن الجميع يعرف الخطوط العريضة من الملفات الأساسية في البلد، ونعمل وفقا لمصلحة التيار والمصلحة العامة للبلد".