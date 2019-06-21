لقاءت سياسية وديبلوماسية وتربوية في قصر بعبدا. النائب ضاهر: الرئيس عون يتابع الوضع الاقتصادي ويسعى لمعالجة الشوائب التي تؤثر عليه

A + A -

تنوعت لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بين السياسية والديبلوماسية والتربوية، اضافة الى متابعة مداولات لجنة المال والموازنة النيابية في مناقشتها لمشروع موازنة 2019 فضلا عن التطورات الاقليمية والدولية في ضوء المستجدات الاخيرة.

النائب ميشال ضاهر

سياسيا، استقبل الرئيس عون نائب زحلة ميشال ضاهر واجرى معه جولة افق تناولت ابرز مواضيع الساعة، ومنها مشروع موازنة 2019 والمواقف النيابية منها، في ضوء النقاش في لجنة المال والموازنة النيابية. واوضح النائب ضاهر ان العمل جار كي يكون مشروع الموازنة امام الهيئة العامة للمجلس النيابي في اسرع وقت ممكن، نظرا لاهمية اقرار قانون الموازنة لتحقيق الانتظام المالي في البلاد.

واضاف النائب ضاهر انه بحث مع رئيس الجمهورية في الاوضاع الاقتصادية عموما وتأثيرات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني خصوصاً. "ووجدت لدى فخامة الرئيس متابعة آنية للوضع الاقتصادي وسعيا لمعالجة الشوائب التي تظهر من حين الى آخر وتؤثر على الواقع الاقتصادي في البلاد".

واشار النائب ضاهر الى انه عرض مع رئيس الجمهورية حقوق طائفة الروم الكاثوليك في التعيينات الادارية المرتقبة بهدف ازالة الغبن اللاحق بالطائفة، كما تطرق البحث الى مطالب منطقة البقاع وتحديدا زحلة، ومنها الاسراع في انجاز طريق ضهر البيدر، وطريق المتن السريع- ترشيش .

الوزير السابق كريم بقرادوني

سياسيا ايضا، استقبل الرئيس عون الوزير السابق كريم بقرادوني وتداول معه في شؤون سياسية عامة.

سفيرة سيريلانكا

ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون سفيرة سيريلانكا في لبنان السيدة ريتيسري ويجيراتين منديس WIJERATINE MENDIS REETHISRI، لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية في لبنان بعد اربع سنوات من اعتمادها سفيرة لبلادها في بيروت. وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي بذلتها السفيرة منديس في تعزيز العلاقات بين لبنان وسيريلانكا، وتمنى لها التوفيق في مهامها الديبلوماسية الجديدة.

رئيس الجامعة الاميركية

وفي قصر بعبدا رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري وزوجته الدكتورة لميا والمستشار الخاص لرئيس الجامعة ابراهيم خوري ومدير الاعلام والعلاقات العامة سيمون كشر، الذين شكروا رئيس الجمهورية على رعايته وحضوره حفل وضع الحجر الاساس للمركز الطبي الجديد في الجامعة الاميركية في 30 ايار الماضي، وعلى منحه الدكتور خوري وسام الارز الوطني من رتبة ضابط تقديرا لعطاءاته التربوية والاجتماعية والانسانية.

وتطرق البحث الى الوضعين التربوي والجامعي في البلاد ودور الجامعة الاميركية في بيروت في التحضيرات الجارية من اجل الاحتفال بمئوية اعلان لبنان الكبير العام 2020 المقبل.