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تحذير للفنانين والسياسيين...!

21
JUNE
2019
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وجهت اليازا نداء الى السائقين جاء فيه: "بعد تكاثر ظاهرة خطيرة جدا يقوم بها بعض الاشخاص وخاصة البعض من الفنانين والصحافيين والسياسيين والمؤلفين وأصبح البعض منهم وبشكل شبه اعتيادي يتوجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بواسطة انستاغرام وغيرها من التطبيقات إلى جمهورهم ومحبيهم عبر التحدث والتسجيل أثناء القيادة مما يشكل خطرا على حياة هؤلاء ويعطي انطباعا ان ما يقومون به أمر قانوني وما لذلك من تأثير على متابعي هؤلاء على مواقعهم.. بناء على ذلك، تطلب اليازا من وزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان تحرير مخالفات سير بحق جميع الأشخاص وخاصة الفنانين والسياسيين وغيرهم من المشاهير الذين ينشرون للاسف فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقودون سياراتهم بدون أحزمة الأمان... على امل ان لا يكون أحد فوق القانون في لبنان... وتؤكد اليازا انها على ثقة ان مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي تطبق أحكام القوانين المرعية الإجراء بحق ضباط وعناصر المؤسسة في حال مخالفتهم للقوانين فهي لن تتأخر بتطبيق أحكام قانون السير بأي مواطن مخالف لقانون السير في اي موقع كان...

 

وانسجاما مع هذا البيان، ستبدأ اليازا من تاريخه اي 21 حزيران 2019 متابعة دقيقة لمواقع المشاهير المخالفين من ضمنه التطبيقات المؤقتة التي تظهر فيها الفيديوهات والصور لمدة قصيرة الأمد... وبعد الرصد ستباشر اليازا إلى إرسال المخالفة للجهات المعنية بهدف تطبيق القانون...".

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