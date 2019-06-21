ادغار طرابلسي: لا احد يمكنه الاستئثار بالتعيينات

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شدد النائب ادغار طرابلسي في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3" على "أن أحدا لا يمكنه الاستئثار بالتعيينات، وكل الافرقاء لديهم أسماء تتمتع بكفاءات، أما الوقت الراهن فهو للانتهاء من الموازنة".

وعن قطع حساب العام 2017، أشار طرابلسي الى "انه قد يكون هناك حل دستوري مع تمسكه واصراره على قطع حساب السنوات الماضية بما فيها 2017".

وحول فقدان "القوات" و"المردة" الثقة بالتيار الوطني الحر، أجاب:"لماذا الاستعجال والكلام السلبي المسبق؟ واعدا بأن تكون التعيينات عادلة ولمصلحة التوازن وان تكون هناك انطلاقة جديدة في البلد".