تحضروا - الحرارة تلامس 39 درجة الأحد..!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصّص بأحوال الطقس عبر حسابه الخاص على “فايسبوك” أن الموجة الحارة انطلقت من وسط ليبيا وتتجه حالياً نحو البحر المتوسط وشمال مصر ليبدأ تأثيرها على لبنان يوم الأحد ولمدة اسبوع تقريباً، سترتفع خلالها درجات الحرارة لتلامس 39 درجة في الداخل و 34 ساحلاً.

لكن، حتى ذلك الوقت سيستمر عبور المنخفضات الجوية فوق تركيا، ومن المنتظر ان تتمركز السحب الركامية فوق البحر الأسود وجورجيا ويكون تأثيرها عنيفاً من حيث الهطولات التي سينتج عنها الكثير من السيول والفيضانات وتساقط البرد الكبير الحجم.

قد تشكل هذه السحب نكبة على جورجيا وشرق البحر الأسود وقد مرّت بها تركيافي الأيام الأخيرة وأدّت الى خلل في الطرقات وانهيار عدد من الجسور والكثير من حوادث السير.

طقس لبنان والمنطقة ليوم السبت، مشمس قليل الغيوم، ترتفع الحرارة بشكل تدريجي وتصل الى الذروة يومي الثلاثاء والأربعاء.