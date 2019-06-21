بالصورة - نفذ العديد من عمليات الاحتيال في بيروت.. هل وقعتم ضحيته؟

A + A -

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ 12/6/2019 وفي محلة الروشة، جرى توقيف المدعو ه. م. (مواليد عام 1966، لبناني) لإقدامه على العديد من عمليات النصب والاحتيال.

وبالتحقيق معه من قبل مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف بقيامه بالعديد من هذه العمليات في محافظة بيروت، حيث كان يعمل على التواصل والالتقاء مع أشخاص يعرضون منازلهم للبيع عبر تطبيق مخصّص لبيع وشراء أغراض متنوعة، موهماً اياهم بشرائها وزاعماً ان على الشقة مستحقات مالية متأخرة ولديه صديق في منصب مهم في وزارة المالية يستطيع تخفيض المستحقات، فيأخذ الاموال من الضحايا بغية تسديدها، ثم يتوارى عن الأنظار.

وقد تبين أنه يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم احتيال.

وقد عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورته بناءً على اشارة القضاء المختص، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.