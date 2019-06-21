جناز الأربعين للراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في لندن

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شارك التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة برئاسة المنسق امين الخوري بالقداس الإلهي وصلاة وضع البخور لراحة نفس المثلث الرحمة أبينا البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير يوم السبت الواقع فيه ١٥ حزيران في كنيسة القديس بنديكتوس مقدم من الرهبانية اللبنانية المارونية رعية سيدة لبنان - لندن بحضور النائب العمالي الدكتور Rupa Huq عن منطقة Ealing and Acton Central ، السفير اللبناني رامي مرتضى، وممثلي الأحزاب اللبنانية كافة والدبلوماسيون وبعد القداس الإلهي اجتمع المدعوون على مائدة طعام وتم توزيع كتاب يتناول سيرة حياة البطريرك صفير.