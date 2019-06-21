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الوزيرة بستاني ترعى افتتاح مؤتمر EcOrient للبيئة المستدامة

21
JUNE
2019
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برعاية وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني ممثلة بمستشارها الدكتور جوزيف الاسد افتتح عند الساعة الخامسة من عصر أمس في واجهة بيروت البحرية، مؤتمر EcOrient " "للاستدامة البيئية، والذي ينظم على هامش فاعليات معرض "بروجكت لبنان ٢٠١٩."
 
حضر الحفل حشد من الدبلوماسيين من إيطاليا، والدنمارك، واليونان، والمكسيك بالإضافة الى اخصائيين من القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، وطلاب جامعات واهل الصحافة والاعلام، واستهل بكلمة للسيد البير عون  رئيس مجموعة  IFP المنظمة للمؤتمر، شكر فيها الوزيرة بستاني على دعمها لهذا المؤتمر المتخصص بآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا البيئية والطاقة المستدامة، واشار  الى ان منطقة الشرق الأوسط تعد مصدرًا رئيسيًا للنفايات الصلبة والغذائية، بحيث تنتج أكثر من ٦٠٠٠٠٠ طن من نفايات الطعام التي تذهب هدرا عوضا عن استخدامها لإنتاج الطاقة، لذا فهي لا يزال  تعتمد على ٧٥% من الوقود  الأحفوري في انتاجها.
 
ثم كانت كلمة للسيد الاسد تطرق فيها الى اهمية المؤتمر وقال:
 من دواعي سروري أن اكون بينكم اليوم في هذا المؤتمر الوطني الذي شكل مؤشرا واضحا على مدى التزامنا تجاه موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في لبنان.
 
 إن وزارة الطاقة والمياه تصب اهتمامها بالكامل على تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في بلدنا، والتزامنا هذا يعود إلى عام ٢٠١٠ عندما وافقت الحكومة اللبنانية على ورقة السياسة العامة لقطاع الكهرباء التي أعدها الوزير جبران باسيل والتي وضعت هدفا لها وهو انتاج ١٢٪ من الطاقة الأولية المستهلكة لأغراض توليد الكهرباء والتدفئة في عام ٢٠٢٠ من الطاقات المتجددة.  واليوم، نحن ملتزمون أكثر بتحقيق هذا الهدف وجميع المؤشرات تدل على أننا نسير على الطريق الصحيح.
 
وكنا في العام الماضي قد وقعنا أول اتفاقيات لشراء الطاقة (PPA) في لبنان لثلاث مزارع رياح تتجاوز طاقتها الإجمالية ٢٠٠ ميجاوات، والباب مفتوح امام القطاع الخاص لبناء وتثبيت ١٢ مزرعة كهروضوئية. كل هذه المبادرات جزء من المسار المحدد في خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان أو NREAP التي وضعها المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة (LCEC) 
 
اضاف: ان أبرز ما تسعى اليه الوزارة حاليا هو تنفيذ جميع المشاريع في الإطار الزمني المحدد لها، ونحن الان نعمل على تطوير مسار جديد قائم على رؤية جديدة لعام ٢٠٣٠ وسنواصل العمل لدفع هذا القطاع إلى الأمام لأننا مؤمنون أن الطاقة المتجددة سيكون لها دور رئيسي في قيام كهرباء موثوقة ومستدامة واقتصادية في السنوات القليلة المقبلة.
 
بعدها عقدت مجموعة من ورش العمل المختصة ناقشت التحديات التي يواجهها لبنان في إدارة الطاقة والبيئة المستدامة، والدور الذي يمكن ان يلعبه المؤتمر في التوصل الى حلول لها، كما جرى استعراض للواقع والتحديات الراهنة تحت عناوين عدة أبرزها:
• التنمية المستدامة في الطاقة والحفاظ على المياه النظيفة.
• الطاقة البديلة للشبكة الكهربائية في لبنان.
• ادارة المياه.
 
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  www.projectlebanon.com/ecorient
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